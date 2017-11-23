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Doğu Karadeniz'den kar manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken karpostallik kareler oluşturuyor.

23.11.2017 - 14:12
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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçidinde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı geçitte zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolda temizlik çalışması yaptığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Doğu Karadeniz'den kar manzaraları

TONYA'YI GÖREN HAYRAN KALIYOR

Gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışıyla Tonya ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaylalardaki vatandaşlar da hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Sonbaharla birlikte sararan yaprakların üzerinin karla kaplanması bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede karla birlikte sonbaharın eşiz uyumu da görenleri kendisine hayran bıraktı.

Doğu Karadeniz'den kar manzaraları - FOTO GALERİ

Doğu Karadeniz'den kar manzaraları

OVİT DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPATILDI

Rize'nin İkizdere ve Çamlıhemşin ilçeleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede 10 dolayında köy yolu ulaşıma kapandı. Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi de kardan ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım trafiğe açılan Ovit Tüneli'nde veriliyor. Tünel güzergahındaki Sivrikaya Köyü civarında bazı araçlar yolda kaldı.

Doğu Karadeniz'den kar manzaraları


KAR KALINLIĞI 10 METREYE ULAŞTI

Artvin’de dün başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Şavşat- Ardahan karayolu Sahara geçidi ve Borçka- Hopa Cankurtaran geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Artvin’in yükseklerinde etkili olay kar yağışı sonucu Kafkasör Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası beyaza bürüdü.

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