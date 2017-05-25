Doğu Karadeniz'de konut satışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2017 dönemine ait Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 114 bin 446 konut satıldı.

DOĞU KARADENİZ'DE 2 BİN KONUT SATILDI

Konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre Doğu Karadeniz’de yüzde 4,5 artış yaşandı. Verilere göre Doğu Karadeniz'de 2 bin 675 konut satıldı.

İLLER BAZINDA İNCELENDİ

Hazırlanan rapor iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 35,8 artarak 167, Giresun’da yüzde 15,1 yükseliş ile 502, Trabzon’da yüzde 4,0 yükselerek 910, Ordu’da yüzde 2,1 oranında artış ile 735, Gümüşhane’de yüzde 31,5 azalış ile 74, Rize’de yüzde 4,0 gerileyerek 287 oldu.