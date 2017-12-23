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Doğu Karadeniz’de konut satışları azaldı

Bölgede konut satışları yüzde 10,2 oranında düşüş gösterdi.

İHA | 23.12.2017 - 17:20..
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Doğu Karadeniz’de konut satışları azaldı

TUİK verilerine göre, 2017 yılı Kasım ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 122 bin 732 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de yüzde 10,2 düşüş ile 3 bin oldu.

KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 7,7 artarak 167’ye ve Gümüşhane’de yüzde 7,6 artış ile 99’a yükselirken Rize’de yüzde 26,4 azalarak 306’ya, Ordu’da yüzde 13,9 düşüş ile 779’a, Trabzon’da yüzde 7,2 azalış ile bin 89’a ve Giresun’da yüzde 6,8 azalarak 560’a geriledi.

Doğu Karadeniz’de konut satışları azaldı

Türkiye genelinde 2017 yılı Kasım ayında yabancılara 2 bin 152 konut satışı yapıldı. Trabzon, Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7. il olurken, 2016 yılı Kasım ayında Trabzon’da yabancılara toplam 81 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 6,2 oranında azalarak 76 olarak gerçekleşti.

TRABZON'DA YILLIK BAZDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Trabzon’da yabancılara konut satışı ay bazında düştü, yıl bazında ise arttı
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 749 konut satılırken, 2017 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 22,0 oranında artarak 914’e yükseldi. 2017 Kasım ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, 2017 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancılara satılan konut sayısı düşen iki ilden biri oldu.

Doğu Karadeniz’de konut satışları azaldı

"MEVSİMSEL DÜŞÜŞ VAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Faal Emlakçılar Derneği ve İnşaatçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, “Şu an mevsimsel bir düşüş var. Yıl sonu olması ve aynı zamanda Arap yatırımcıların bölgemizde olmamasından dolayı satışlar azaldı. Bunların yanı sıra faiz oranlarının yüksek olması konut satışlarında ciddi bir engel. Bu sadece bölgemizde değil Türkiye genelinde yaşanan bir durum. Mart ayına kadar bu süreç devam eder. Mart ayına kadar fiyatlarda satıcıların kesinlikle iyileştirme yapması şart. Hükümetin de faiz politikasına bir el atıp banka faiz oranlarının düşmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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