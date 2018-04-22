Doğu Karadeniz’de konut satışları düştü

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Mart ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 azalarak 110 bin 905 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 10,3 düşüş ile 2 bin 674 oldu.

DÜŞÜŞLER YAŞANDI

2018 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize’de yüzde 26,5 düşüş ile 250’ye, Giresun’da yüzde 18,9 azalarak 408’e, Ordu’da yüzde 8,4 düşerek 759’a, Gümüşhane’de yüzde 5,0 azalış ile 95’e ve Trabzon’da yüzde 4,8 gerileyerek 999’a düştü. Artvin’de ise yüzde 2,5 artarak 163 oldu.

TRABZON YABANCILARA EN FAZLA KONUT SATILAN ÜÇÜNCÜ İL

Türkiye genelinde 2018 yılı Mart ayında yabancılara bin 827 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde İstanbul ve Antalya’nın ardından yabancılara en fazla konut satışı yapılan 3. il oldu. 2017 yılı Mart ayında Trabzon’da yabancılara toplam 57 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 135,1 oranında artarak 134 konut satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 153 konut satılırken, 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 87,6 oranında artarak 287’ye yükseldi. 2018 Mart ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, 2018 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yabancılara satılan konut sayısı oransal olarak en çok artan il oldu.