taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Doğu Karadeniz’de konut satışları düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde konuş satışların yüzde 10,3 azaldı.

İHA | 22.04.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Emlak

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Mart ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 azalarak 110 bin 905 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 10,3 düşüş ile 2 bin 674 oldu.

DÜŞÜŞLER YAŞANDI

2018 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize’de yüzde 26,5 düşüş ile 250’ye, Giresun’da yüzde 18,9 azalarak 408’e, Ordu’da yüzde 8,4 düşerek 759’a, Gümüşhane’de yüzde 5,0 azalış ile 95’e ve Trabzon’da yüzde 4,8 gerileyerek 999’a düştü. Artvin’de ise yüzde 2,5 artarak 163 oldu.

Doğu Karadeniz’de konut satışları düştü

TRABZON YABANCILARA EN FAZLA KONUT SATILAN ÜÇÜNCÜ İL

Türkiye genelinde 2018 yılı Mart ayında yabancılara bin 827 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde İstanbul ve Antalya’nın ardından yabancılara en fazla konut satışı yapılan 3. il oldu. 2017 yılı Mart ayında Trabzon’da yabancılara toplam 57 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 135,1 oranında artarak 134 konut satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 153 konut satılırken, 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 87,6 oranında artarak 287’ye yükseldi. 2018 Mart ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, 2018 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yabancılara satılan konut sayısı oransal olarak en çok artan il oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Elmas: 2018'de yabancıya konut satışında rekor kırılacak
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yabancılara konut satışının artacağını ifade etti.
Düzce’de 3 ayda bin 737 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılı Mart ayında Düzce’de 628 konut satışı gerçekleşti.
Mert Kutlu Lens Yapı projelerini tanıttı
Lens Yapı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, Aydınoğlu Grup, Mah Havacılık, Ortadoğu Grup ve Renium Yapı’nın bir araya gelmesiyle oluşan Lens Grubu’nun geleceğe ışık tutan projelerini anlattı.
Kentsel dönüşüm deprem riskini azalttı
Özellikle İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları deprem riskini ortadan kaldırıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

5
Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

11
ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

51
Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

34
Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli hukukçular olayları yorumladı

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli hukukçular olayları yorumladı

11
Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

6
Karaman’da ilk kez gece maçı oynandı

Karaman’da ilk kez gece maçı oynandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM