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Doğu Karadeniz’de ocak ayında 2 bin 594 konut satıldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Doğu Karadeniz’de konut satışlarında yüzde 1,5 düşüş ile 2 bin 594 oldu.

İHA | 22.02.2018 - 10:23..
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Doğu Karadeniz’de ocak ayında 2 bin 594 konut satıldı

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün TÜİK veritabanından derlediği bilgilere göre; 2018 yılı Ocak ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 97 bin 19 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de konut satışlarında yüzde 1,5 düşüş ile 2 bin 594 oldu.

Doğu Karadeniz’de ocak ayında 2 bin 594 konut satıldı

GÜMÜŞHANE'DE YÜZDE 31'LİK ARTIŞ

2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 31,9 artarak 91’e, Giresun’da yüzde 11,2 yükselerek 465’e ve Trabzon’da yüzde 1,0 artış ile 917’ye çıkarken, Artvin’de yüzde 17,6 azalarak 117’ye, Rize’de yüzde 8,8 düşüş ile 281’e ve Ordu’da yüzde 8,4 azalış ile 723’e geriledi.

TRABZON YABANCILARA EN FAZLA KONUT SATAN BEŞİNCİ İL

Türkiye genelinde 2018 yılı Ocak ayında yabancılara bin 742 konut satışı yapıldı. Trabzon, Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 5. il oldu. 2017 yılı Ocak ayında Trabzon’da yabancılara toplam 52 konut satılırken, 2018 yılının aynı ayında yüzde 57,7 oranında artarak 82 olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz’de ocak ayında 2 bin 594 konut satıldı

TRABZON İLK 10'A GİRDİ

2018 Ocak ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, Antalya’dan sonra 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara satılan konut sayısında oransal olarak en fazla artış gösteren 2. il oldu.

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