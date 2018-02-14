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Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

Doğu Karadeniz Bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

İHA | 14.02.2018 - 18:25..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden Zeytin Dalı Harekatı ile temizliyor.

Başarılı bir şekilde Afrin merkezine adım adım ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Akdeniz'de gerek Karadeniz'de de teröristlere geçit vermiyor.

KOMANDOLAR TERÖRİST AVINDA

Trabzon’un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.

Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERE GEÇİT VERMİYOR

Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.

Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok VİDEO

Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok



Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

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