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Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 17,4 düştü

TÜİK'in verilerine göre, Doğu Karadeniz'de konut satışı azaldı.

İHA | 19.01.2018 - 13:40..
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Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 17,4 düştü

TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Aralık ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 132 bin 972 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de yüzde 17,4 düşüş ile 3 bin 502 oldu.

Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 17,4 düştü

GİRESUN'DA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Giresun’da yüzde 10,1 artarak 664’e yükselirken Trabzon’da yüzde 30,1 düşerek bin 129’a, Artvin’de yüzde 25,4 azalarak 185’e, Ordu’da yüzde 15,1 düşüş ile bin 21’e, Rize’de yüzde 13,0 azalış ile 396’ya ve Gümüşhane’de yüzde 8,5 azalarak 107’ye geriledi.

Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 17,4 düştü

TRABZON'DA YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI ARTTI

Türkiye genelinde 2017 yılı Aralık ayında yabancılara 2 bin 164 konut satışı yapıldı. Trabzon, Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 8. il oldu.

2016 yılı Aralık ayında Trabzon’da yabancılara toplam 61 konut satılırken, 2017 yılının aynı ayında yüzde 4,9 oranında artarak 64 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 810 konut satılırken 2017 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 20,7 oranında artarak 978’e yükseldi.

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