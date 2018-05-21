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Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı 2 bin 680 oldu

Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı 2 bin 680’e ulaştı.

İHA | 21.05.2018 - 15:39..
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TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Nisan ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 103 bin 087 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 0,2 artış ile 2 bin 680 oldu.

RİZE'DE ARTIŞ

2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize’de yüzde 36,6 artış ile 392’ye, Trabzon’da yüzde 10,4 artarak bin 5’e, Gümüşhane ise yüzde 8,1 artış ile 80’e çıktı. Artvin’de yüzde 45,5 azalış ile 91’e, Giresun’da yüzde 17,5 azalarak 414’e ve Ordu’da ise yüzde 5,0 azalış ile 698’e düştü.

Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı 2 bin 680 oldu

TRABZON'DA YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Türkiye genelinde 2018 yılı Nisan ayında yabancılara 2 bin 043 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde İstanbul, Antalya ve Bursa’nın ardından yabancılara en fazla konut satışı yapılan 4. il oldu. 2017 yılı Nisan ayında Trabzon’da yabancılara toplam 97 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,4 oranında artarak 143 konut satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 250 konut satılırken, 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 72,0 oranında artarak 430’a yükseldi. 2018 Nisan ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, 2018 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yabancılara satılan konut sayısı oransal olarak en çok artan il oldu.

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