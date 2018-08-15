taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0522
Euro
6.8597
Altın
1187.385
Borsa
90906.87

Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı arttı

Doğu Karadeniz’de temmuz ayında toplam konut satışının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttığı kaydedildi.

İHA | 15.08.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Emlak

TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 123 bin 878 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de yüzde 8,1 artış ile 3 bin 246 oldu.

GÜMÜŞHANE'DE ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 34,8 artarak 124’e, Giresun’da yüzde 22,8 artarak 668’e, Ordu’da yüzde 22,4 artarak 919’a ve Artvin’de yüzde 16,4 artarak 156’ya yükselirken Rize’de yüzde 26,8 azalarak 248’e ve Trabzon’da yüzde 1,1 azalarak bin 131’e geriledi.

Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı arttı

YÜZDE 35'İ İPOTEKLİ

Konut satış şekillerine göre ise Giresun’da satılan konutların yüzde 35,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 28,9’u, Artvin’de yüzde 28,8’i, Rize’de yüzde 27,0’si, Gümüşhane’de yüzde 20,2’si ve Trabzon’da yüzde 16,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde Bölge genelinde satışı yapılan 3 bin 246 konutun yüzde 47,1’i ikinci el satış olarak gerçekleşirken bu oran Trabzon’da yüzde 54,2, Rize’de yüzde 54,0, Artvin’de yüzde 53,2, Gümüşhane’de yüzde 43,5, Ordu’da yüzde 41,6 ve Giresun’da yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

427
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

178
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

169
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

260
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

93
Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

92
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM