Doğu Karadeniz’de toplam konut satışı arttı

TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 123 bin 878 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de yüzde 8,1 artış ile 3 bin 246 oldu.

GÜMÜŞHANE'DE ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 34,8 artarak 124’e, Giresun’da yüzde 22,8 artarak 668’e, Ordu’da yüzde 22,4 artarak 919’a ve Artvin’de yüzde 16,4 artarak 156’ya yükselirken Rize’de yüzde 26,8 azalarak 248’e ve Trabzon’da yüzde 1,1 azalarak bin 131’e geriledi.

YÜZDE 35'İ İPOTEKLİ

Konut satış şekillerine göre ise Giresun’da satılan konutların yüzde 35,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 28,9’u, Artvin’de yüzde 28,8’i, Rize’de yüzde 27,0’si, Gümüşhane’de yüzde 20,2’si ve Trabzon’da yüzde 16,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde Bölge genelinde satışı yapılan 3 bin 246 konutun yüzde 47,1’i ikinci el satış olarak gerçekleşirken bu oran Trabzon’da yüzde 54,2, Rize’de yüzde 54,0, Artvin’de yüzde 53,2, Gümüşhane’de yüzde 43,5, Ordu’da yüzde 41,6 ve Giresun’da yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.