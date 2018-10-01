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Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Sonbahar mevsimiyle birlikte yaylalardan köylere göçler başlarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

DHA | 01.10.2018 - 07:49..
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık, asırlardır yaşatılıyor. Hayvanlarıyla yaylalara mayıs ayı ortalarında göç edenler, yılın 4- 5 ayını buralarda geçiriyor.

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylacılar, sonbaharla birlikte köylerine geri dönüyor. Yaylalardan köylere başlayan göç sırasında renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

6- 7 SAAT YÜRÜYORLAR

Doğal güzellikleriyle görenlerin hayran kaldığı Trabzon'un Tonya ilçesinde de yaylalardan köylere göç başladı. Kimi yaylacılar, hayvanlarını ve eşyalarını kamyonete yükleyerek kimileri de hayvan sürüsüyle 6- 7 saatlik yolu yüksüz yürüyerek köylerine dönüyor. Köylüler, gelecek sezona kadar evlerinde yaşıyor.

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Labazon Yaylası'ndan dönen Emine Köse, yaz mevsimi boyunca yaylalarda ineklerini otlattığını ve kış mevsimi için hazırlık yaptığını belirterek, "Bu yaylaları çok seviyoruz. Bizim eskilerimiz buradan geldi, geçti. İneklerimizi süsledik. Allah nasip ederse köye doğru göç ediyoruz" dedi.

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

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