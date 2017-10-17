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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara büründü

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisi göstermeye başladı.

17.10.2017 - 10:19
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Hayrat İlçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bölgede yaylalarda yaşayan ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan tilkiler köylere indi. Evlerinin önüne kadar gelen tilkileri de vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ŞİDDETLİ FIRTINA  ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ

Of İlçesi Sarmaşık Köyü'nde etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı köydeki birçok elektrik ve telefon direklerinin devrilmesine neden oldu. Direklerin devrilmesiyle köyde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara büründü

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara büründü

OVİT DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Badara Yaylası sabah saatlerinde beyaza büründü.  Bölgede kar kalınlığı 5 ile 10 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle kentin 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi'nde Erzurum ve Rize tarafı karayollarında çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede ekipler iş makineleriyle kapanan yolda çalışma başlattı. Karayolları yetkilileri, özellikle Trabzon ve Erzurum yönüne gidecek araç sürücülerinin yanlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara büründü

ZİGANA DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla özellikle Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Artvin'in Şavşat İlçesi yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Etikili olan yağış nedeniyle ilçede bazı karayolları ulaşımında aksamalar yaşandı.

Soğuk havanın yaşandığı Bayburt'da da kar yağışının henüz başlamadığı öğrenildi.

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