Doğu Karadeniz'in turizm gözdesi: Sümela

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğinde sarp ve kayalık alana kurulu Sümela Manastırı, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SEYİR TERASINDAN SÜMELA'YA BAKIŞ

Yöreye gelen turistler, Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı'nı gezerken hem Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor hem de bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı farklı açıdan görebiliyor.

YÖRESEL LEZZETLER

Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor.

Sümela Manastırı'na kolay ulaşım için yapılacak teleferikle hem trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere farklı bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.

"TURİSTLERİN SÜMELA'DA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nın her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü, bu ilginin ziyarete kapalı olmasına rağmen sürdüğünü söyledi. Ayvazoğlu, şöyle devam etti;

"300 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Manastıra gelen ziyaretçi sayısına da değinen Ayvazoğlu, "Sümela Manastırı restorasyona kapalı olmadığı dönemde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bunun yaklaşık 100 bini yabancılardan oluşmaktaydı. Biz 2018 yılı itibarıyla 8 aya baktığımızda şu an yaklaşık 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Ziyaretçilerimizin yaklaşık 100 binini yine yabancı turistler oluşturmakta." diye konuştu.

Ayvazoğlu, kısa süre içeresinde manastırdaki tadilatı tamamlayıp daha önce içeresine girildiği halde gezilemeyen pek çok noktaya da ziyaretçileri ulaştırmak ve turistlerin Sümela'da daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.