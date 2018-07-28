Doğu Marmara Bölgesinde 7 bin 27 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılı Haziran ayında 7 bin 27 konut satıldı.
KONUT SATIŞLARI AÇIKLANDI
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara bölgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde gerçekleşen konuş satışlarının açıkladı. Buna göre Haziran ayında Kocaeli’de 3 bin 95 konut, Sakarya’da bin 753 konut, Düzce’de 663 konut, Bolu’da 675 konut ve Yalova’da 841 konutun satıldığını bildirdi.