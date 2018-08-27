taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1346
Euro
7.1161
Altın
1204.905
Borsa
90185.99

Doğu Marmara’da temmuz ayında 7 bin 972 konut satıldı

TÜİK verilerine göre; 2018 yılında 7 bin konut satışı gerçekleşti.

İHA | 27.08.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesi'ne bağlı illerde 2018 yılı Temmuz ayında 7 bin 972 konut satışı gerçekleşti.

KONUT SATIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde temmuz ayında satışı gerçekleşen konut miktarlarını açıkladı.

Doğu Marmara’da temmuz ayında 7 bin 972 konut satıldı

KOCAELİ'DE 3 BİN KONUT SATILDI

Buna göre Kocaeli de 3 bin 149 konut, Sakarya’da 2 bin 400 konut, Düzce’de 726 konut, Bolu’da 575 konut ve Yalova’da bin 122 konut satıldığı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

248
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

69
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

92
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

17
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

23
Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

132
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM