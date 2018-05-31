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Doğu Perinçek 2. tura kalacağına inanıyor

Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "2. tura kalacağımız kesin, Türkiye'yi biz yöneteceğiz." diyor.

AA | 31.05.2018 - 15:27..
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Doğu Perinçek 2. tura kalacağına inanıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Perpa İş Merkezi'nin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Burada Perinçek'e, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Recep Tayyip Erdoğan'a mı vereceksiniz?' sorusu yöneltilmesi üzerine Perinçek iddialı bir yanıt verdi:

"GÖRECEKSİNİZ, BİZ YÖNETECEĞİZ"

"Bizde değişim yok. Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz."

İNCE'YE DESTEK YOK

Perinçek daha önceki açıklamasında da Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştirerek, “Vatan Partisi asla Demirtaş’ı ziyaret edip iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacak." ifadelerini kullanmış, "Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz." diye konuşmuştu.

Doğu Perinçek 2. tura kalacağına inanıyor


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