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Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Bayram namazlarını kaçırmadığını belirten Perinçek, cuma namazlarına da gitmeye çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 09:20..
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Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ateist olmadığını açıkladı.

Perinçek buna karşın siyaseti din üzerinden yapmayı doğru bulmadığını açıkladı.

"PEYGAMBERİMİZ BÜYÜK BİR DEVRİMCİDİR"

Perinçek Yeni Akit'e şunları söyledi: "Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam’ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir.

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır.

"İSLAM DÜNYASININ ÜMMET ANLAYIŞINA İHTİYACI VAR"

Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir."

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