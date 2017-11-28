taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9075
EURO
4,6506
ALTIN
162,66
PETR
63,7200

Doğu Perinçek Çin'e gitti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.

DHA | 28.11.2017 - 02:00..
  1. Haberler
  2. Politika

Perinçek, Türkiye'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti.

"VATAN PARTİSİ VE AK PARTİ DAVET EDİLDİ"

THY'ye ait bir uçakla Çin'in başkenti Pekin'e giden Doğu Perinçek, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Yarın orada olacağız. Gidiş sebebimiz Çin Halk Cumhuriyeti başkentinde Çin Halk Kominist Partisi tarafından dünya partileri ile yüksek düzey diyaloğu toplantısı düzenlendi. Dünyanın tüm ülkelerinden belli partiler davet edildi. Türkiye'den Vatan Partisi ve duyduğumuz üzere Ak Parti davet edildi. Bu iki parti davet edilmiş bulunuyor. Bizde dünya partileri diyalog toplantısına katılacağız. Burada Türkiyemizin bağımsızlığı bütünlüğü güvenliği üretim ekonomisine geçişi noktasında dünyanın çeşitli ülkeleriyle ve başta Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni nasıl işbirliği nasıl yapabiliriz? Yeni dayanışmalar geliştirebiliriz? Bu konuları görüşeceğiz. Aynı zamanda bu toplantı vesilesi ile Vatan Partisi görüşlerini tüm dünya kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Perinçek, Türkiye'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti.

Doğu Perinçek Çin'e gitti VİDEO

Doğu Perinçek Çin'e gitti

Doğu Perinçek Çin'e gitti

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı
Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin terör örgütü YPG'de ısrarını, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasıyla karşılaştırarak eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Kral Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü.
ABD'nin Türkiye'yi F-35'lerle tehdit etmesi mümkün değil
ABD'nin Türkiye'ye beşinci nesil F-35 satışını durdurması veya Türkiye'nin projeden çekilmesi, 400 milyar dolarlık projeye darbe vurabilir.
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi'nde iptal edilen programla ilgili konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

11
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

15
Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

2
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

22
Adana'da damat kayinbiraderlerine kurşun yağdırdı

Adana'da damat kayinbiraderlerine kurşun yağdırdı

5
Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

5
Kavgaya kepçeyle giden adam İZLE

Kavgaya kepçeyle giden adam İZLE

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM