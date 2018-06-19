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Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazetecileri evinde ağırlayarak mal varlığını açıkladı, kısır ikram etti.

AA | 19.06.2018 - 18:04..
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Doğu Perinçek, Beşiktaş'taki evinde eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile kameraların karşısına geçerek, mal varlığını açıkladı.

Basın mensuplarının ve vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayan Perinçek, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık ve mutlu olacağını bundan hiçbir kuşkusunun olmadığını söyledi.

"EVİMİZİ DE GÖRSÜNLER İSTEDİK"

Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını belirten Perinçek, "Milletimizden bunu istiyoruz. Bu yetkiyi isterken sadece parti programıyla değil, evimizi de görsünler istiyoruz. Hazreti Muhammed, 'Yöneticileri fakir olan milletler zengin, yöneticileri zengin olan milletler fakir olur.' diyor. Ölürken bir tane kilimi, testisi ve su bardağı vardı. Hazreti Muhammed'i ve Atatürk'ü örnek alıyoruz.

Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı


"10 BİN ADET KİTAP VAR"

Mal beyanını kamuoyu önünde açıklıyoruz. Taşınmaz malımız yok. Bu dünyadan ayrılırken Yunus Emre gibi üryan gelip üryan gitme düşüncesindeyiz. Mal mülk olarak Abidin Dino'nun 'Namık Kemal' portresi ve bunu yollarken gönderdiği bir mektup var. Fikret Otyam'ın "Keçiler" tablosu var. Muharrem Piri’nin "Atlar" resmi var. 10 bin adet de kitap var. Piyanomuz var." diye konuştu.

Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı

Şule Perincek’in dedesi Yüzbaşı Vasfi Efendi'nin, 19 Mayıs 1915'te Çanakkale'de şehit düştüğünü kaydeden Doğu Perinçek, kendi ailesinden de şehitlerin bulunduğu anlattı.

Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı

Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı

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