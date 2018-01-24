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Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın teslim olmayı tartıştığını söyledi. Mete Yarar ise Perinçek'e cevaben, PKK'nın sıkıştığında bu yalana başvurduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 21:56..
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Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Mete Yarar karşılıklı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AMERİKA YUMUŞADI"

Zeytin Dalı Harekatı'nın sert bir operasyon olduğunu dile getiren Perinçek, "Amerika'nın yumuşadığı görüyoruz. Fırat'ın doğusundaki teröristlerin bile Afrin'e geçmesini önlemek istiyorlar. Amerika geri adım atıyor. Bu TSK'nın vurucu gücünün sonucudur" şeklinde konuştu.

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor VİDEO

"YPG TESLİM OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Afrin'de sıkışan PKK'nın teslim olmayı düşündüğünü söyleyen Perinçek, "Doğru ve güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre, şu an PKK-YPG teslim olmayı tartışmaya başlamıştır. Çünkü bir çıkmazdadırlar ve başarı şansları yoktur" dedi.

"HDP, SİLAHLARI BIRAKALIM DİYOR"

Perinçek ayrıca, "PKK'nın siyasi kanadı HDP içinde de çok şiddetli bir tartışma başladı. HDP'liler şunları ifade ediyor: Amerika ve İsrail'e alet olduk. Artık silahlar bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"PKK SIKIŞTIĞINDA BUNLARI HEP YAPAR"

Perinçek'in sözlerine cevap veren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "PKK'nın teslim olmak gibi bir planı yok. PKK, daha önceleri de özellikle sıkıştığında zaman kazanmak için ve siyasal anlamda güç kazanmak için bunu çok yapar. Özellikle sıkıştığında barışı ve demokrasiyi çok konuşur."

Mete Yarar: PKK köşeye sıkıştığında teslim olma yalanına sığınıyor VİDEO

"PKK TÜRKİYE'YLE MASAYA OTURMAK İSTİYOR"

PKK'nın barış söylemlerini bir şova dönüştüreceğini söyleyen Yarar,  "İrtibat kurmak için elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Bu daha önce de karşılaştığımız PKK'nın en büyük özelliği. Şu anda kesinlikle sıkıştı. Büyük bir güç kaybedeceği kesin. Bunu bir şova dönüştürerek Türkiye'yle masaya oturup çıkmak istiyor ama Türkiye'nin isteği PKK'yı tamamen bölgeden çıkarmak."

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