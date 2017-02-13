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Doğu Perinçek'ten CHP'ye AYM önerisi

Anayasa değişikliği teklifinin AYM'ye taşınmaması gerektiğini söyleyen Doğu Perinçek, sistemle millet önünde hesaplaşılmasını istedi.

13.02.2017 - 13:57
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek halk oylamasında ortaya koyacakları tavra ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HAYIR DİYECEKLER

Vatan Partisi olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda "Hayır" oyu vereceklerini belirten Perinçek, yasal düzenlemenin iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidilmemesi gerektiğini söyledi.

"MİLLETİN ÖNÜNDE HESAPLAŞALIM"

Perinçek, "Öncelikle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı bulunan kuruluşlara sesleniyorum. Doğrudur: Meclisten geçen Başkanlık sistemi Anayasanın temeline aykırıdır. Anayasanın özüne aykırıdır ve usul açısından da oylamalarda Meclis İç Tüzüğü çiğnenmiştir. Bunlara rağmen Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası için başvurulmaması çağrısında bulunuyoruz. Başkanlık sistemiyle milletin önünde hesaplaşalım. Başkanlık sistemi girişimini milletin oylarıyla mahkum edelim. Bu halk oylamasını Türk milleti kazanacaktır." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin teröre karşı ciddi bir savaş verdiğini aktaran Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'miz, İstiklâl Savaşı'ndan sonra en zorlu koşulların içindedir. Bugün öncelikli görev, bölücü ve yobaz terörüne karşı devletin ve milletin topyekûn birliğini sağlamaktır. Türk milletini mehmetçiğimizin ve polisimizin arkasında birleştirmek varken, Anayasa çatışmalarında bölmenin anlamı nedir? Bu bölünme ortamında PKK ellerini ovuşturuyor, FETÖ pek memnun, IŞİD azgınlaşıyor, ABD fırsat kolluyor. Ancak başaramayacaklar."

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