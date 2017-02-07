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Doğu Perinçek'ten Devlet Bahçeli'ye tercih cevabı

Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

07.02.2017 - 14:20
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doğu perinçek

Bahçeli grup toplantısında, "Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya ağrıları, sancıları bundandır. Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" demişti.

ERDOĞAN'I TERCİH EDENLER DOĞRU PERİNÇEK'İ TERCİH ETMİŞ OLACAKLARDIR

Çin'in başkenti Pekin'den bir görüntülü mesaj yayınlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar çünkü sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu AKP bir çok konuda Vatan Partisi'nin savunduğu çizgiye gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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