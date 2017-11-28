Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında Türkiye ve dünya gündeminin sıcak konuları masaya yatırıldı.

Suriye'de yaşananların da değerlendirildiği programda, Esed yönetiminin sivil halka bir kıyım yaşattığını söyleyen İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, iç savaştan en büyük zararı sivillerin gördüğünü belirtti.

PERİNÇEK, ESED'İ ATATÜRK'E BENZETTİ

Programın diğer konuklarından Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek ise, buna karşı çıkarak, Ece Üner dahil diğer konukların tepkilerine karşın, Esed'i Atatürk ile bir tuttu ve şunları söyledi:

"Atatürk 21 isyanı ezmedi mi? Nasıl Atatürk, emperyalist güçlere karşı mücadele ederken, içeride de çıkan isyanlara karşı devletin yaptırım gücünü kullandıysa, Beşar Esad da aslanlar gibi, kahramanca bir mücadele vermektedir."

Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi