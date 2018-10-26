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Doğu Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği bulundu

Kilis'te, bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulduğu 45 metrekarelik taban mozaiği koruma altına alındı. Mozaiğin Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin ediliyor.

AA | 26.10.2018 - 09:31..
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  2. Kültür Sanat

Kilis Kuzini köyü Zamhalı-Palanlı mevkisinde bir çiftçi tarlasını sürerken üzerinde çeşitli figür ve yazılar yer alan mozaik buldu.

Çiftçinin ihbarıyla bölgede çalışma başlatan Kilis Müze Müdürü Arkeolog Macit Aşir başkanlığındaki ekip, kazı sonucu M.S. 6. yüzyıl, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 45 metrekare ebadında ve tahrip olmuş taban mozaiğini gün yüzüne çıkardı.

Doğu Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği bulundu

KORUMAYA ALINDI

Küçük bir kiliseye ait olduğu tahmin edilen taban mozaiği, uzman ekiplerce yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden alınarak, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi deposunda muhafaza altına alındı. Elde edilen eserlerin gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Kilis Arkeoloji Müzesinde sergileneceği öğrenildi.

Doğu Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği bulundu


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