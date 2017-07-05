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Doğu ve Güneydoğu'dan 171 ülkeye ihracat

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 17 ilden ilk 6 aylık dönemde 906 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı.

05.07.2017 - 17:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bu yılın ocak-haziran döneminde DAİB'in sorumluluk alanındaki 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELİŞ

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarımda yüzde 5, maden sektöründe de yüzde 4'lük artış gösterdi. Aynı dönemde toplam 906 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapılan söz konusu illerde, geçen ayın ihracat rakamı ise 152 milyon 115 bin dolar oldu. Birliğin ocak–haziran dönemi ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.

Doğu ve Güneydoğu'dan 171 ülkeye ihracat

"İHRACAT PERFORMANSI SEVİNDİRİCİ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, 6 aylık ihracat performansının sevindirici olduğunu söyledi. Şengel, "2017 yılının ilk 6 ayını kısmen bir toparlanmayla geçirdik. İnşallah bu yılın ikinci yarısında ihracat anlamında daha ciddi toparlanma bekliyoruz. Bölgedeki normalleşme ve Cazibe Merkezleri programının başlaması, yatırım anlamında bölgenin cazibesinin artmasına olumlu etki edecektir." dedi.

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