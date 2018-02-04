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Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inşasına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94'ü tamamlandı.

AA | 04.02.2018 - 14:32..
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Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 661 konutun inşasına başlandı. Bu konutların 53 bin 499'unu tamamladı.

Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya konut dışında, 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi inşa edildi.

Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

MODERN STATLAR DA YAPILDI

Ayrıca UEFA kriterlerinde ve son teknoloji ile inşa edilen 25 bin seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu ve yöreye özgü baklava desenli inşa edilen 33 bin seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumu hizmete açıldı.

Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Diyarbakır'da 33 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 92'sini tamamlandı. Batman'da ise 15 bin seyirci kapasiteli stadyum da tamamlanma aşamasına geldi.

TERÖRÜN YARALARI SARILIYOR

Terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla başlatılan büyük konut hamlesi kapsamında ise Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 24 bin 435 yeni konutun inşası başladı.

Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut

Doğu ve Güneydoğu’ya 176 bin konut



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