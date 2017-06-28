Doğubank, Mahmutpaşa'ya 500 polisle operasyon

Fatih'te Mahmutpaşa, Doğubank ve Mısır Çarşısı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki iş merkezi ve çarşıya düzenlenen baskınlara 500 polis katıldı.

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerden biri olan Mahmutpaşa'daki iş yerlerine giren polis aramalar yaptı. Aramalarda kaçak tütün, nargile tütünü, elektronik sigara, çay, telefon, biber gazının da aralarında bulunduğu çok miktarda eşyaya el konuldu. 100 adrese düzenlenen baskınlarda bazı işyeri sahipleri gözaltına alındı, malzemelere el konuldu.

Baskın yapılan adreslerden birinde iş yeri sahibi gazetecilere tepki gösterdi. Gerginlik araya giren polis tarafından önlendi.