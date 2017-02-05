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Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

05.02.2017 - 10:18
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23 Ocak’ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay ile 13 Belediye Meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 14 kişiden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sorgularının ardından Belediye Başkanı Rohat Özbay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

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