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Doğubayazıt şehidi, memleketine uğurlandı

Ağrı Doğubayazıt'ta, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Şanlurfa'nın Harran ilçesine uğurlandı.

DHA | 01.02.2018 - 10:36..
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Ağrı Ahmed-i Hani Havaalimanı'na getirilen şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın cenaze törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Doğubayazıt şehidi, memleketine uğurlandı

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu.Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Piyade Onbaşı Ali Aydar 'ın cenazesi memleketine götürülmek üzere uçağa konuldu.

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