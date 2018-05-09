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Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilçeye internet erişimli, klimalı ve güvenlik kameralı otobüs durakları ile hizmet ediyor.

AA | 09.05.2018 - 12:59..
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İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilk aşamada ilçe merkezindeki üç ana caddeye modern teknolojiyle donatılan ve her birinde 4 klima, internet olanağı ile güvenlik kamerası bulunan duraklar kurdu.

"ULAŞIM HİZMETİNDE ÇIĞIR AÇTIK"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önceki görevlendirmeyle ulaşım hizmetlerinde çığır açtıklarını ifade etti.

Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları

Göreve geldiklerinde her alanda zarar eden belediyeyi tekrar ayağa kaldırmak için yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Akhan, şunları söyledi: "Bir yıl gibi kısa bir sürede ilçemize önemli projeler ve yatırımlar kazandırdık. Ulaşım hizmetleri noktasında ilk olarak zarar eden ilçe merkezindeki toplu taşıma işine el attık. Görevlendirme öncesi yıllık ortalama 1 milyon lira zarar eden yolcu taşımacılığı hizmeti için kiralama formülünü devreye soktuk ve 2017'de 3 toplu taşıma hattını, yıllığı 500 bin liradan 3 yıllığına kiraladık. Daha önce kullanılan 7 otobüsün satışından da 600 bin lira kar ettik. Geçtiğimiz aylarda ise belediye bünyesinde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını yenileyerek engellilerin kullanımına uygun hale getirdik."

Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları


"HALKIMIZDAN ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Akhan, ulaşım hizmetlerinin sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:
"Son olarak ilçemizin iki önemli noktasına wi-fi teknolojisi ve güvenlik kameralarıyla donatılmış, kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdik. Halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Artık vatandaşlarımız mevsim şartlarına aldırış etmeden modern ve konforlu şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecek. İlçeye kazandırdığımız yeni durakların videosu belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi."

Vatandaşlardan Reşat Sökmen de belediyenin görevlendirmenin ardından kısa sürede ilçe halkını önemli hizmetlerle tanıştırdığını aktardı.

Klimalı yeni durakların eşine büyükşehirlerde bile az rastlandığına dikkati çeken Sökmen, "Akhan, gerçekten yaptığı hizmetlerle ilçeye ilkleri yaşatıyor. Klima, internet erişimi ve güvenlik kameralarıyla donatılan yeni duraklara bırakın bölgemizde, büyükşehirlerde bile çok az rastlanıyor. Hizmetlerin devamını diliyoruz." dedi.

Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları

Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları

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