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Doğu'da en düşük hava sıcaklığı -12

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

08.03.2017 - 10:30
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI -12 İLE ARDAHAN'DA ÖLÇÜLDÜ

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 2, Kars ve Erzurum'da 9, Ağrı'da 11 ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI İSE 16

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 13, Iğdır'da 11, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI 42 SANTİMETRE İLE AĞRI

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 42, Kars'ta 5, Erzurum'da 3 santimetre olarak kaydedildi. Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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