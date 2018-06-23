Doğum gününde Ahmet Hamdi Tanpınar’a saygıyla

Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden olan Tanpınar, “Bursa’da Zaman” şiiri ile geniş bir okuyucu kitlesi tarafından tanınan bir şairdi. Ardından hikaye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi gibi birçok alana da yöneldi.

Doğum gününde onu, eserlerinden alıntılarla ve saygı ile anıyoruz…

İNSAN

- Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez.

(Beş Şehir)

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- Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız?

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- İnsan neyi anlatabilir? İnsan insana, insanlara hangi derdini anlatabilir? Yıldızlar birbirleriyle konuşabilir, insan insanla konuşamaz.

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- İnsanın sevdiği bir ev olunca, kendisine mahsus bir hayatı da olur.

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)





ZAMAN

- Bazı insanların ömrü vakit kazanmakla geçer... Ben zamana, kendi zamanıma çelme takmakla yaşıyordum.

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- Günde beş vakit namaz, ramazanlarda iftar, sahur, her türlü ibadet saatle idi. Saat Allah’ı bulmanın en sağlam çaresi idi...

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- İnsan saatin arkasını bırakmamalıdır. Nasıl ki, Allah insanı bırakırsa her şey mahvolur!

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- Her iş, iş değildir. İş, evvela bir zihniyet ve zaman telakkisidir.

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

HAYAT

- Sabır, insanoğlunun tek kalesidir...

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- Yeni hayat, yeni insan... Tekrar doğamayacağınıza göre bundan başka çareniz yoktur...

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

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- Dua zekanın tebessümüdür…

(Şiirler)

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- Halbuki kitaplar, sevginin birleştirici bir şey olduğunu yazıyorlardı.

(Mahur Beste)

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- Sevginin, merhametin eşiğini atlayanlar ıstırabın gömleğini de kendiliğinden giyinirler.

(Mahur Beste)

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- Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti: Insanoğlu insanoğlunun cehennemidir.

(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

Damla Karakuş

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