Doğum gününde Edgar Allan Poe şiirleri

Poe, dünyaya geldikten bir yıl sonra babası evi terk etti. Bir yıl daha geçmişti ki, annesi veremden öldü. Çocukluğu işte böyle başlamıştı.

40 yıllık hayatına, 19 Ocak 1809'da merhaba demişti; yani yıllar önce bugün. Bundan sonra hayat onun için pek kolay olmadı; ama o, 40 yıllık hayatı içinde her düşüğünde kalkmaktan, yeni cümleler kurmaktan hiç vazgeçmedi. Onu bize tanıtan da o vazgeçmediği cümleler oldu. Biz de onun doğum gününde seçtiğimiz şiirleri ile anıyoruz.

İşte Edgar Allan Poe'den hayata, özlemeye, aşka dair yazılmış 10 şiir…

Annabal Lee

Senelerce senelerce evveldi

Bir deniz ülkesinde

Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz

İsmi; Annabel Lee

Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten;

Sevmekten başka beni.

Cennetteki Kişiye

Her şeydin; aşkım,

Benim için ruhumun istediği,

Yeşil bir adacık, aşkım,

Denizde bir sunak ve bir çeşme,

Baştan başa masal meyveleri ve çiçekleriyle örülmüş,

Ve, bu çiçeklerin hepsi benimdi.

Akşam Yıldızı

…

Senin ışığın daha değerlidir benim için

Çünkü yüreğime mutluluk verir.

Göklerdeki gururun geceleri.

Ve daha çok beğenirim,

O alçaktaki daha soğuk ışıktan,

Senin uzaklardaki ateşini.

En mutlu gün

En mutlu gün, en mutlu saat

Kurumuş körelmiş yüreğimin bildiği,

En büyük umutları gücün ve gururun,

Hissettiğim, geçip gitti.

Güç mü dedim?

Evet, öyle düşünmüştüm.

Ama yazık!

Çoktan yitip gitti hepsi,

Gençliğimin hayalleri;

Ama boşver şimdi.

Gelin Baladı

Yüzük parmağımda,

Ve alnımda gelin çelengi;

Muhteşem mücevherler ve satenşer,

Hepsi emrinde,

Ve ben mutluyum şimdi.

İsimsiz

Sevilmek mi?

Öyleyse bırakma yüreğini!

Şimdiki yolundan ayrılmaya,

Olduğun her şeyken şimdi,

Olmadığın şey olma!

Böylece kibarlığın, lütfun,

Aşkın güzelliğin,

Sonsuz bir övgü konusu olacak yeryüzünde.

Ve aşk,

Basit bir görev.

Kuzgun

Ortasında bir gecenin, düşünürken yorgun, bitkin

O acayip kitapları, gün geçtikçe unutulan,

Neredeyse uyuklarken, bir tıkırtı geldi birden,

Çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan;

"Bir ziyaretçidir" dedim, "oda kapısını çalan",

"Başka kim gelir bu zaman?"

Bir Bilmece

"Nadiren buluruz" der Solomon Don Dunce,

"En derin sonede yarım bir fikri".

Bütün o gevşek dokulu nesneler arasından, birden görürüz,

Kolayca, bir Napoli bonesinin ardından gördüğümüz gibi.

Döküntünün döküntüsü,

Bir Lady onu nasıl giyebilir ki?

Denizdeki Kent

Bak! Ölüm kendine bir taht kurdu.

Loş batının aşağılarına doğru,

Yapayalnız uzanan tuhaf bir şehirde,.

İyinin, kötünün, en kötünün ve en iyinin, bir de

Ebedi ve ezeli uykularına vardıkları yerde.

Şarkı

Gelin olduğun gün gördüm seni,

Alevli bir pembelik yüzüne indiğinde.

Mutlulukla sarılmıştın, öyleyken,

Tümden aşka kesilmişti dünya önünde.

Damla Karakuş

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