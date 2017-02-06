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Doğum gününe bir gün kala kalbine yenildi

Kocaeli’de yaşayan 19 yaşında ki Çağrı Kayacan doğum gününe bir gün kala kalp krizinden hayatını kaybetti.

06.02.2017 - 14:09
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KALP

İzmit Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşında ki Çağrı Kayacan dayısının evinde oturduğu sırada aniden fenalaştı.

Dayısının durumu fark etmesi üzerine genç adam evinin yakınlarında bulunan İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağı Kayacan’ın ölümü şüpheli görüldüğü için cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık Morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Kayacan’ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin sonunda belli olacak. 19 yaşında ölümü ile ailesi ve sevdiklerini yasa boğan genç adamın 7 Şubat’ta doğum günü olduğu ve 20 yaşına basacağı öğrenildi.

Kayacan’ın cenazesi dün Zeytinlik Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrası Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

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