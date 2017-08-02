Doğum masasında dahi Hipokrat Yemini'ne sadık kaldı

ABD’nin Kentucky eyaletinde henüz yeni doğum yapmış olan doktor Amanda Hess, yan odada sancıları başlayan Leah Halliday-Johnson’un bebeğinin boynuna göbek bağının dolandığını duyunca nöbetçi doktoru beklemeden hızla olaya müdahale etti.

ÖNLÜĞÜNÜ GİYEREK DOĞUMA GİRDİ

Hikayeyi bir sosyal paylaşım sitesinde duyuran doktor Hala Sabry, “Doktor Anneler Grubu üyesi Dr Amanda Hess’e şapka çıkarıyorum! Bu fotoğraf Dr Hess ikinci çocuğuna anne olduktan dakikalar sonra çekildi. Dr Hess sadece bir model gibi görünmekle kalmıyor aynı zamanda yan doğumhanede sancıları başlayan bir annenin doğumuna yardımcı olmak için önlüğünü giyme hazırlığında. Bize sırtına bir önlük daha atmamızı ve terliklerine galoş geçirmemizi söyledikten sonra gidip bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasına yardımcı oldu.” dedi.