Doğum yardımında büyük pay ilk çocuğun

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2015'ten bu yana yaptığı doğum yardımlarından en fazla ilk çocuklarını kucaklarına alan aileler yararlandı.

2 MİYON KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 15 Mayıs 2015'ten beri yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için 2 milyon 199 bin 10 kişiye doğum yardımı ödemesi yapıldı. Doğum yardımı için başvuruda bulunan annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeniyor. Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

EN FAZLA DESTEK İLK ÇOCUKLARA

Bakanlığın verilerine göre, yaklaşık 2 yıllık süreçte en fazla doğum yardımı ödemesi, ilk çocuklar için yapıldı. Toplam 796 bin 905 aileye ilk çocukları için 300 lira destek sağlanırken, ikinci çocuk için verilen 400 liralık destekten 702 bin 410 aile faydalandı. Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 liralık destek alan ailelerin sayısı ise 699 bin 695 oldu.

21 BİN BABA DOĞUM YARDIMI ALDI

Bu arada doğum yardımından annelerin yanı sıra babalar da yararlandı. Türkiye genelinde yardım alan 2 milyon 199 bin 10 kişi arasında 21 bin 109 baba da bulunuyor. 4 bin 253 babanın doğum yardımından faydalandığı İstanbul birinci sırada yer alırken, bunu bin 408 rakamı ile Antalya, bin 281 sayısı ile de Hatay takip etti.