Doğumda hafızasını kaybeden kadın

Birleşik Krallık ülkesi Galler’in Newport kentindeki bir hastanede doğum yapan 22 yaşındaki Shannon Everett adlı kadın 20 bin doğumda bir görülen amniyotik sıvı embolisi nedeniyle 2 hafta komada kaldı.

KOMADAN UYANAN KADIN 9 YIL ÖNCESİNDE OLDUĞUNU SANIYOR

Genç kadın komadan uyandırıldığındaysa nişanlısını da iki çocuğunu da tanımadı. Ciddi bir hafıza kaybına uğrayan Everett, kendini 13 yaşında sanıyor.

Everett’in annesi South Wales Argus’a verdiği röportajda, “Bana devamlı 'annecim' diyordu ve nerede yaşadığını sorduğumuzda Shannon, 13 yaşındayken yaşamakta olduğumuz evin adresini verdi.” dedi.