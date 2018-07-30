Doğum yapıp bebeğini balkondan atan anne tutuklandı

Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Fatma Tepe isimli kişi iddiaya göre, 2010 yılında 8 aylık hamileyken doğum yaptı ve ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini aşağı attı. Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara'da tutuksuz yargılandığı mahkemece, 'kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe'nin Sakarya'da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.