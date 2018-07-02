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Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak

Erzurum'da doğunun en büyük Arkeoloji Müzesi ve İl Halk Kütüphane binasının inşası devam ederken bir yeni proje haberi geldi.

İHA | 02.07.2018 - 10:10..
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Havuzbaşında bulunan kültür merkezi 2012 yılında yıkılmış ve geçen zaman içerisinde yenisi bir türlü yapılmamıştı.

Bu arada 2014 yılında çıkan bir yangında Erzurum Devlet Tiyatroları sahnesi yanmış ve tiyatro faaliyetleri geçici olarak Sağlık İl Müdürlüğüne ait bir salonda devam ediyor.

Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİYATRO SALONLARINDAN BİRİNE SAHİP OLACAK

Erzurum’da büyük bir eksikliği hissedilen yeni Kültür Merkezi 3 kümbetler mevkiinde, Yakutiye Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılacak olup, Türkiye’nin en büyük tiyatro salonlarından birine sahip, idari binaları ve kurs atölyeleri ile donatılmış modern görüntüsü ile kültür şehri olan Erzurum’a yakışır bir eser kazandırılmış olacak.

2 YIL İÇİNDE AÇILACAK

Edinilen bilgiye göre, Yeni Kültür Merkezi inşaatı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl yatırım programına alındığı, ödeneğinin ayrıldığı ve tahminen 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete başlayacağı belirtiliyor.

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