taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.952
USD
3,6298
EURO
4,0410
ALTIN
147,11
PETR
52,0800

'Doğunun incisi'nde yeşil alan atağı

Van'da üç ilçe belediyesi vatandaşların daha güzel vakit geçirmelerini sağlayacak yeşil alan projelerini hayata geçiriyor.

18.05.2017 - 12:49
  1. Haberler
  2. Projeler

"Doğu Anadolu'nun incisi" olarak bilinen Van'da, Büyükşehir Belediyesi ile üç ilçe belediyesi, vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri alanlar yaratmak amacıyla yeşil alan projelerine ağırlık veriyor.

'Doğunun incisi'nde yeşil alan atağı

ÖNEMLİ MESAFELER KATEDİLDİ

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan belediyeler, önceden aksatılan hizmetlerin ve rafa kaldırılan projelerin uygulanması konusunda önemli mesafeler katetti.

'Doğunun incisi'nde yeşil alan atağı

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Sosyal alanlarda da düzenlemeler yaparak vatandaşlara daha ferah ve huzurlu ortamlar oluşturmaya çalışan belediyeler, batıdaki kardeş belediyelerin de destekleriyle milyonlarca liralık yeşil alan projelerini yeni sezonda vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.



'Doğunun incisi'nde yeşil alan atağı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

142
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

23
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

230
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

48
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

45
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

86
Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

Muğla'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM