'Doğunun incisi'nde yeşil alan atağı

"Doğu Anadolu'nun incisi" olarak bilinen Van'da, Büyükşehir Belediyesi ile üç ilçe belediyesi, vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri alanlar yaratmak amacıyla yeşil alan projelerine ağırlık veriyor.

ÖNEMLİ MESAFELER KATEDİLDİ

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan belediyeler, önceden aksatılan hizmetlerin ve rafa kaldırılan projelerin uygulanması konusunda önemli mesafeler katetti.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Sosyal alanlarda da düzenlemeler yaparak vatandaşlara daha ferah ve huzurlu ortamlar oluşturmaya çalışan belediyeler, batıdaki kardeş belediyelerin de destekleriyle milyonlarca liralık yeşil alan projelerini yeni sezonda vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.









