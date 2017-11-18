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Doğurduğu bebeği öldürüp, çöpe attı

Malatya'da birlikte olduğu kişiden dünyaya gelen bebeği öldüren 20 yaşındaki S.G çocuğunu öldürdü, çöp konteynerine attı.

18.11.2017 - 19:55
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konteyner

Olay, dün sabaha karşı Malatya İskender Mahallesi'nde meydana geldi.

İŞÇİLER BEBEK CESEDİ BULDU

Belediyenin temizlik çalışanları, çöpleri boşaltmak için açtığı konteynerde bebek cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla bebeği S.G.'nin dünyaya getirdiğini belirledi.

ÇOCUĞU DOĞURAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, S.G. ise gözaltına alındı.

S.G.'nin, emniyetteki ifadesinde, birlikte olduğu kişiden dünyaya getirdiği bebeği öldürüp, çöpe attığını söylediği ifade edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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