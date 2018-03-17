Bilecik yaşayan 17 yaşındaki lisesi öğrencisi Ayşe Kundakçı, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.

Sol elini tam olarak kullanamayan ve bunun için 17 yaşına kadar fizik tedavi gören genç kız, hastaların evlerinde kendi imkanlarıyla fizik tedavi görebilmeleri için makine geliştirdi.

"Splintmatik" adını verdiği makine, ele bağlanarak, hastaya fizik tedavi yapıyor. Şimdilik sadece el için fizik tedavi yapan aparatını geliştiren Kundakçı, ayak ve omuz için de fizik tedavi yapan alet geliştireceğini söyledi.

Geliştirdiği robotuyla Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına" katılan Ayşe Kundakçı, birinci olmayı hedefliyor.

Doğuştan engelli genç fizik tedavi robotu geliştirdi VİDEO

"BU HASTALIĞIN ZORLUKLARINI İYİ BİLİYORUM"

Fizik tedavi merkezlerinde çok zorlandığını belirten Ayşe Kundakçı, "Ben 13 yıldır fizik tedavi görmekteyim. Serebral palsi hastasıyım. Bu hastalığın zorluklarını iyi biliyorum. Şu an bir elimi tam olarak kullanamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. Benim gibi hastalar evlerinde tedavi olabilsin diye böyle bir robot geliştirdim. Bu robot şimdilik sadece ele uyumlu. Bunu ayak ve sırt bölgelerini de çalıştırabilecek şekilde geliştireceğim. Bu aleti çok ucuza mal ettim." dedi.

Ayşe Kundakçı, yarışmada teknoloji tasarım alanında birinci olarak Antalya'da düzenlenen TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazandı.