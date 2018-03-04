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Doğuştan makatı olmayan bebek yaşam mücadelesi veriyor

Mersin’de doğuştan makatı olmayan ve doğumundan 2 gün sonra ameliyatla kalın bağırsağı karın duvarına getirilip buradan dışkılaması sağlanan 6 aylık bebek, yaşam mücadelesi veriyor.

İHA | 04.03.2018 - 14:52..
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Ameliyatla kalın bağırsağı karın duvarına getirilip dışkılaması sağlanan Muzaffer Göktürk bebeğe ameliyatla yeni makat yapılması için kilo alıp büyümesini beklediklerini belirten baba Alperen Özkan ve anne Meryem Özkan, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirttiler.

1 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çocuğunu ameliyat ettirememenin üzüntüsünü ve maddi imkansızlık nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Alperen Özkan, “Oğlum Muzaffer Göktürk Silifke Devlet Hastanesi’nde anüsü kapalı olarak dünyaya geldi. Silifke’deki doktorlar bizi hemen Mersin Şehir Hastanesi’ne gönderdiler.

Oğlum, önce kolostomi ameliyatı oldu ve bir ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorumuz bir ay sonra bizi taburcu etti. Doktorumuz ameliyat olunan bölgede bir tıkanıklık olduğunu ancak geçeceğini söyledi.

Doğuştan makatı olmayan bebek yaşam mücadelesi veriyor


BAĞIRSAĞININ 85 SANTİMETRESİ ÇÜRÜDÜ

15 gün sonra çocukta aşırı kusma ve bulantı olmaya başladı. İştahsızlık, renk değişimi oldu ve sonra karnı şişmeye başladı. Yeniden hastaneye gittiğimizde doktorumuz, çocuğumuza volvulus teşhisi koyup hemen ameliyata aldı.

Çocuğumuzun bağırsağının iki taraftan şiştiğini ve tıkandığını söylediler. Buna bağlı ameliyatlarımız oldu. Bağırsağının 85 santimetresinin çürüdüğünü, içinde kangren olduğunu söylediler. Buna bağlı yeniden bir ameliyatımız daha oldu.

Doğuştan makatı olmayan bebek yaşam mücadelesi veriyor


BÖBREKLERİ DE İFLAS ETMİŞ DURUMDA

Ondan sonraki dönemlerde çocuğumuza ileostomi açıldı. Daha sonra kısa bağırsak sendromu diye bir şey oldu. Bu süreçte çok yıprandık. Çünkü çocuğumuz 4-5 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorumuz bir gün sonra ileostominin kapanacağını söyledi. Kapandı ama kısa bağırsak sendromu devam ediyor. Çünkü çocukta toplam 40 santimetre bağırsak kaldığı için organizmalar hareketlerini yerine getiremiyor. İdrarından da iltihap geliyor. Buna bağlı böbrek yetmezliği de yaşıyor.” dedi.

Doğuştan makatı olmayan bebek yaşam mücadelesi veriyor

AMELİYAT 150 BİN LİRA

Şu ana kadar çocuğunun 4 ameliyat geçirdiğini belirten Alperen Özkan, “Çocuğumuzun kolostomi açma, ileostomi açıp kapama ve bağırsakları alındı. Şu anda doktorumuzun bize söylediği biz ameliyat ederiz ama kesin bir sonuç almanız için daha iyi bir doktora gidin. 'Bu tek bir atışlık, elinizde bir kurşununuz var ve bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekir’ dedi. Özel hastanede de 150 bin liraya yakın bir para istiyorlar. Maddi imkanımız da yok. Elimizden hayırseverlerin ve devlet büyüklerimizin tutmasını istiyorum.” diye konuştu.

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