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Doha'da Al Jazeera'nın kapatılması talebine protesto

Doha'da, "Katar'a abluka uygulayan ülkelerin Al Jazeera televizyonunun kapatılması talebi" protesto edildi.

25.07.2017 - 21:25
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Katar'ın başkenti Doha'da iki gündür devam eden "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı"nın katılımcılarından oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Al Jazeera binasında bir araya gelerek, Katar'ın yanında olduklarını vurguladı.

Doha'da Al Jazeera'nın kapatılması talebine protesto

BM'ye bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Yayın Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütünün temsilcilerinin yanı sıra uluslararası insan hakları kurumları ve aktivistlerin katılımıyla 24 Temmuz'da başlayan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı bugün sona erdi.

Doha'da Al Jazeera'nın kapatılması talebine protesto

Konferansa katılanlar tavsiye niteliğindeki kapanış bildirisinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Al Jazeera ve diğer medya organlarının kapatılmasına ilişkin taleplerini kınamıştı.

Doha'da Al Jazeera'nın kapatılması talebine protesto

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