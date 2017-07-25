Doha'da Al Jazeera'nın kapatılması talebine protesto

Katar'ın başkenti Doha'da iki gündür devam eden "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı"nın katılımcılarından oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Al Jazeera binasında bir araya gelerek, Katar'ın yanında olduklarını vurguladı.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Yayın Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütünün temsilcilerinin yanı sıra uluslararası insan hakları kurumları ve aktivistlerin katılımıyla 24 Temmuz'da başlayan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı bugün sona erdi.

Konferansa katılanlar tavsiye niteliğindeki kapanış bildirisinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Al Jazeera ve diğer medya organlarının kapatılmasına ilişkin taleplerini kınamıştı.