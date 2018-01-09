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Doktor Geldi'de böbrekleri koruma yolları anlatıldı

TRT 1'de yayınlanan Halit Yerebakan'la Doktor Geldi programında, böbrek hastaları için yaşam tarzı ve beslenme konusunda birbirinden önemli ipuçları verildi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 16:00..
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TRT 1'de yayınlanan Halit Yerebakan'la Doktor Geldi programında, Nefroloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Toprak tarafından "Sağlıklı yaşam için böbrekler nasıl korunmalı?" sorusunun cevabı izleyicilerle paylaşıldı.

Sağlıklı yaşam için böbrekler nasıl korunmalı?

'YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ'

Ömer Toprak, böbreği korumanın bütün organları korumak anlamına geldiğini söylerken, "Öncelikle yaşam tarzı değişikliği. İlaç demiyorum. Yaşam tarzı deyip geçmemek lazım. Çok iyi uygularsak bunu diyalize giren hasta bile diyalizden çıkabiliyor. " dedi.

"EN FAZLA 6 GRAM TUZ TÜKETİLMELİ"

Tuzdan uzak durulması gerektiğini söyleyen Ömer Toprak, "günde en fazla 6 gram tuz tüketilmelidir." uyarısında bulundu. Ayrıca böbrek hastalarının beslenmede dikkat etmesi gereken konular hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlıklı böbrekler için hangi baharatlar kullanılmalı?

'GÜNDE 15 DAKİKA EGZERSİZ'

Günde 15 dakika yapılan egzersizin önemini vurgulayan Ömer Toprak 1,5 saatin üzerinde yapılan sporun da sağlık açısından zararlı olduğunu söyledi.

Maden suyunun böbreklere zararı var mıdır?

BÖBREK HASTALARINDA MADEN SUYU TÜKETİMİ

Doç. Dr. Ömer Toprak, böbrek yetmezliğinde gazlı içeceklerin kullanımı konusunda uyarıda bulunurken maden suyu kullanımında çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı su içmek doğru mu?

Su böbreklerimizden atıldığı için aşırı su tüketiminin böbreğin yükünü artırdığını belirtilirken, kış mevsiminde böbrek hastalarının en fazla 1,5 litre su içmesi gerektiğini ifade etti.

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