Doktor, hastaların odasında duş aldı

İstanbul'da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

KIZLARIN ODASINA GİRDİ

Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, traş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya 'skandal' diyerek tepki gösterdi.

Doktor kızların odasına girip duş aldı VİDEO

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Güvenliklerle kavga eden baba, "Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.