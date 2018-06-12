Doktor öğretim üyelerinin görev süresi belli oldu

Yönetmelikte doçent kadrolarına atamalarda sözlü sınavın nasıl uygulanacağı, doktor öğretim üyesi kadrolarına atamaların nasıl olacağı belirtildi. Buna göre doktor öğretim üyeleri en az bir, en çok da dört yıl süreyle atanabilecek.

EK OLARAK SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Üniversiteler doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav yapabilecek. Bu durumda doçent olabilmek için Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) oluşturacağı jürinin yapacağı sınavda başarılı olmak gerekecek.

Doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına atama için belirlenecek jüride yer alacak birim yöneticisi, bölüm başkanı olacak.

TEKRAR ATANMA İMKANI

Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisiyle rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süreyle atanacak. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.

YETERLİ EĞİTİM ALMA ŞARTI

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor.

Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet sayfasında rektörlük tarafından ilan edilecek.



