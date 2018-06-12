taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.721
USD
4,5636
EURO
5,3819
ALTIN
190,37
PETR
76,1800

Doktor öğretim üyelerinin görev süresi belli oldu

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yönetmelikte doçent kadrolarına atamalarda sözlü sınavın nasıl uygulanacağı, doktor öğretim üyesi kadrolarına atamaların nasıl olacağı belirtildi. Buna göre doktor öğretim üyeleri en az bir, en çok da dört yıl süreyle atanabilecek.

EK OLARAK SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Üniversiteler doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav yapabilecek. Bu durumda doçent olabilmek için Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) oluşturacağı jürinin yapacağı sınavda başarılı olmak gerekecek.

Doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına atama için belirlenecek jüride yer alacak birim yöneticisi, bölüm başkanı olacak.

Doktor öğretim üyelerinin görev süresi belli oldu

TEKRAR ATANMA İMKANI

Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisiyle rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süreyle atanacak. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.

YETERLİ EĞİTİM ALMA ŞARTI

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor.

Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet sayfasında rektörlük tarafından ilan edilecek.

Doktor öğretim üyelerinin görev süresi belli oldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

166
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

102
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

132
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

268
Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

154
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

131
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM