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Doktor Öz THY uçağında havadan yayın yaptı

ABD’de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof.Dr.Mehmet Öz, Türk Hava Yolları uçağından 10 bin metre yükseklikte yayın gerçekleştirdi.

24.07.2017 - 13:07
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Ünü dünyaya yayılan Doktor Mehmet Öz, 'The Dr. Oz Show' adlı televizyon programı için Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York uçuşunda bir yayına imza attı. Yayının 13 saniyelik bir bölümü THY'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Doktor Öz THY uçağında havadan yayın yaptı

"İLK KEZ UÇAKTAN YAYINDAYIM"

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; THY'nin geniş gövdeli uzun menzilli Boeing 777 tipi uçağında verilen Wi-Fi hizmeti sayesinde canlı yayın yapan Doktor Öz, "Merhaba ben Mehmet Öz. İlk kez uçaktan yayındayım. Tam 10 bin metre yükseklikte Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşundayım. Çok daha fazlası yakında." dedi.

Doktor Öz'ün canlı yayında yolculara dönerek "Herkes iyi zaman geçiriyor mu?" diye sorusuna yolcular el sallayarak yanıt verdi.

Doktor Öz THY uçağında havadan yayın yaptı - VİDEO

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