Doktor Öz THY uçağında havadan yayın yaptı

Ünü dünyaya yayılan Doktor Mehmet Öz, 'The Dr. Oz Show' adlı televizyon programı için Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York uçuşunda bir yayına imza attı. Yayının 13 saniyelik bir bölümü THY'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
"İLK KEZ UÇAKTAN YAYINDAYIM"
Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; THY'nin geniş gövdeli uzun menzilli Boeing 777 tipi uçağında verilen Wi-Fi hizmeti sayesinde canlı yayın yapan Doktor Öz, "Merhaba ben Mehmet Öz. İlk kez uçaktan yayındayım. Tam 10 bin metre yükseklikte Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşundayım. Çok daha fazlası yakında." dedi.
Doktor Öz'ün canlı yayında yolculara dönerek "Herkes iyi zaman geçiriyor mu?" diye sorusuna yolcular el sallayarak yanıt verdi.