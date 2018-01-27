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Doktor ve çiftçiyi dolandıran sahte polis yakalandı

Adana polisi bir çiftçi ile doktoru kendini polis olarak tanıtıp FETÖ ile korkutarak 265 bin lira dolandıran zanlıyı yakaladı.

İHA | 27.01.2018 - 09:27..
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Adana'da yaşayan Kemal A. (20) kendisini polis olarak tanıtıp Batman'da aradığı çiftçi M.G. (63) ve Kütahya'da aradığı kadın doktoru A.A.'nın (61) banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüte para aktarıldığını söyleyerek 265 bin lira dolandırdı.

Bir süre sonra hem Batman'daki çiftçi hem de Kütahya'daki doktor, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

DOLANDIRICI TESPİT EDİLDİ

Batman ve Kütahya polisi, yaptığı çalışmada dolandırıcılığı Kemal A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine polisler, 81 il emniyet müdürlüklerinin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine zanlının fotoğrafını gönderip görüldüğü yerde yakalanması talimatını verildi.

ADANA'DA YAKALANDI

Adana polisi bu bilgi üzerine zanlıyı Adana'da aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında zanlı Mücahitler Caddesi'nde görülerek yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Doktor ve çiftçiyi dolandıran sahte polis yakalandı

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