Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, (YÖK) 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu.

YÖK öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

ÖNCELİKLİ ALANLAR

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, proje bilinen bir burs programı olmayıp derin bir bakış açısıyla ve yeni YÖK tarafından ilk defa belirlenen öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri üzerinde yoğunlaşıyor. Proje tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkarıyor.





100 ALAN

Belirlenen öncelikli alanlar arasında aşı, insan beyni ve nörobeyinden moleküler biyoloji ve genetiğe, ilaç araştırmalarından antorpolojiye, bilim tarihinden felsefeye, deniz hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisinden Köktürçeye, robotik, yapay zeka, mikro ve nano teknoloji, doku mühendisliği, mekatronikten, hidrojen ve yakıt pillerine, balıkçılık teknolojisinden sürdürülebilir tarıma, veri bilimi ve sensör teknolojilerinden fotonike kadar ülkenin kalkınması ve bilim hayatının sıçrama yapması için gerekli 100 alan bulunuyor.

2 BİN TL BURS VERİLDİ

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve Türkiye'nin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak.

100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen programda şimdiye kadar dört çağrı dönemi tamamlandı. İlk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrenci ayda 2 bin TL burs aldı.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ VAR

Kurgusu, amacı ve süreçleri itibariyle bir ilk olan program için 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi için üniversiteler tarafından YÖK’ten 4 bine yakın kontenjan talep edildi.

1 ve 2 Ağustos tarihlerinde söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversiteler ve kontenjan sayıları belirlendi. Panel değerlendirmelerine, çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman 106 öğretim üyesi katıldı.

Bu kapsamda 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu. YÖK tarafından uygun bulunan kontenjanlar için başvurular üniversiteler tarafından alınacak ve uygun bulunan adaylar başkanlığa bildirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olan lisans veya yüksek lisans mezunları programa başvurabilecek. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması gerekecek.

14 Eylül’e kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için tarihler ve şartlar ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacak.

Üniversitelere verilen kontenjanlara 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.



