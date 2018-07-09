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Doktora 'eşek gibi bakacaksın' diyen sanığa para cezası

Antalya'da, göz muayenesini yapmadığını öne sürdüğü doktora, "Eşek gibi bakacaksın" diyen U.S.'ye, toplam 6 bin 580 TL para cezası kesildi.

DHA | 09.07.2018 - 16:26..
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Doktora 'eşek gibi bakacaksın' diyen sanığa para cezası

6 BİN 80 LİRA PARA CEZASI

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme heyeti U.S.'yi toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.

Doktora 'eşek gibi bakacaksın' diyen sanığa para cezası

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