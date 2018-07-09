Doktora 'eşek gibi bakacaksın' diyen sanığa para cezası

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

6 BİN 80 LİRA PARA CEZASI

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme heyeti U.S.'yi toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.